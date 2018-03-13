Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»

13 Март 23:29 2018-03-13T23:44:56+03:00

Глава ЦИК России прокомментировала заявление блогера о лазейке для повторного голосования, отметив, что он иногда «привирает»

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Комментируя недавнее заявление блогера Алексея Навального о том, что на президентских выборах 18 марта можно будет проголосовать больше одного раза, если подать заявление не по месту регистрации, а по месту пребывания, глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что это невозможно.

Она отметила, что «Алексей Навальный каждый день что-то выявляет», иногда «приврет что-нибудь».

«Сегодня он очевидно сел в большую лужу. Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним, это полная глупость», - сказала председатель ЦИК.

Элла Памфилова уточнила, что каждый может подать заявление с просьбой прикрепить его к другому участку для голосования «сколько угодно раз», а вот отдать голос за своего кандидата – только один.

«Квиточек, там четко написано, что принимает система ГАС «Выборы» и обрабатывает только первое заявление», - пояснила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».