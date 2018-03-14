2018-03-14T00:49:07+03:00
Политика

Трамп готов осудить «Россию или кого угодно», кто виновен в отравлении Скрипаля

Президент США заявил, что выводы об инциденте в Солсбери на основании доказательств и не факт, что он согласится с Терезой Мэй
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выводы по «делу Скрипаля» он будет делать после беседы с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и только на основании фактов. Причем, как подчеркнул президент США, он готов осудить «Россию или кого угодно», кто виновен в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, если согласится с доводами британской стороны. Выступление американского лидера по этому поводу транслировал телеканал NBC.

Трамп отметил, что, «похоже, они (британцы) считают, что это дело рук России, и что я непременно приму их выводы как факт».

«Но я еще не разговаривал с Мэй, мы с ней будем общаться сегодня», - заявил он, добавив, что «как только мы выясним все факты», и «если мы согласимся с их выводами, мы выступим с осуждением России или иных виновников случившегося, кто бы это ни был».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ в английском Солсбери, поскольку следствие пришло к выводу, что вещество, от действия которого он пострадал, якобы разработано еще в СССР.

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