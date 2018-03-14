2018-03-14T01:27:06+03:00
В мире

Москва официально запросила у Лондона объяснения угроз кибератак

Посольство России в Великобритании предупредило британский МИД о возможных последствиях подобных действий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Великобритания пригрозила России кибератакамиВеликобритания пригрозила России кибератакамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство России в Лондоне направило в британский МИД запрос с требованием разъяснений по поводу угроз кибератаками в ответ на предполагаемую «причастность» Москвы к инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Посольство официально запросило объяснения от МИД Великобритании о угрозах кибератаки, которые были высказаны в парламенте и в СМИ. Россия серьезно рассматривает проблемы кибербезопасности», - говорится в сообщении на странице российской дипломатической миссии в Twitter.

Посольство РФ в Лондоне обеспокоено возможной кибератакой Великобритании на Россию Фото: Twitter.com

Посольство РФ в Лондоне обеспокоено возможной кибератакой Великобритании на РоссиюФото: Twitter.com

По словам пресс-секретаря посольства России, заявления некоторых британских депутатов и публикации ссылающихся на источники в правительстве СМИ о возможном применении «наступательного кибернетического потенциала» вызывают серьезное беспокойство, а «судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра (14 марта) на заседании Совета национальной безопасности».

«Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», - цитирует его заявление ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

Михаил ОЗЕРОВ

Лондон грозит самыми суровыми карами России, хотя нет никаких доказательств ее причастности к недугу, сразившему экс-полковника ГРУ (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

«Комсомолка» выяснила, что перебежчик из ГРУ был отравлен «мифическим» боевым газом (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с химоружием
Трамп готов осудить «Россию или кого угодно», кто виновен в отравлении Скрипаля
В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»
Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток
Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона
Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании
В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT
Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО
СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте