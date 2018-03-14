Москва официально запросила у Лондона объяснения угроз кибератак

СЕГОДНЯ 01:18 2018-03-14T01:27:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Посольство России в Лондоне направило в британский МИД запрос с требованием разъяснений по поводу угроз кибератаками в ответ на предполагаемую «причастность» Москвы к инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Посольство официально запросило объяснения от МИД Великобритании о угрозах кибератаки, которые были высказаны в парламенте и в СМИ. Россия серьезно рассматривает проблемы кибербезопасности», - говорится в сообщении на странице российской дипломатической миссии в Twitter.

Посольство РФ в Лондоне обеспокоено возможной кибератакой Великобритании на РоссиюФото: Twitter.com

По словам пресс-секретаря посольства России, заявления некоторых британских депутатов и публикации ссылающихся на источники в правительстве СМИ о возможном применении «наступательного кибернетического потенциала» вызывают серьезное беспокойство, а «судя по заявлениям премьер-министра Терезы Мэй, такое решение может быть принято уже завтра (14 марта) на заседании Совета национальной безопасности».

«Призываем британскую сторону еще раз взвесить последствия подобного безответственного решения», - цитирует его заявление ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравление Скрипаля: Куда делась знаменитая английская вежливость?

Михаил ОЗЕРОВ

Лондон грозит самыми суровыми карами России, хотя нет никаких доказательств ее причастности к недугу, сразившему экс-полковника ГРУ (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

«Комсомолка» выяснила, что перебежчик из ГРУ был отравлен «мифическим» боевым газом (подробности).