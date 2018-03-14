2018-03-14T02:00:40+03:00
Политика

Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с химоружием

Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боевики могут готовить инсценировку с использованием химоружия в Восточной ГутеБоевики могут готовить инсценировку с использованием химоружия в Восточной ГутеФото: REUTERS
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Боевики в сирийской Восточной Гуте собираются провести в анклаве провокацию с химическим оружием. Об этом рассказал начальник генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения», - сказал он на селекторном совещании в Москве.

Генерал отметил, что это подтверждается и недавней находкой сирийских военных, которые после освобождения от террористов населенного пункта Афтрис обнаружили там лабораторию по производству химоружия.

Глава российского генштаба также сообщил, что в нескольких районах Восточной Гуты собрана «массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента». Причем, по его словам, «там уже находятся активисты «белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой – с главой Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

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