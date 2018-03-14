2018-03-14T02:34:12+03:00
Политика

«Такого законопроекта нет»: В Совфеде опровергли слухи о повышении пенсионного возраста

Прогноз ВЭБ, предполагающий начало повышения пенсионного возраста для россиян с 2020 года, в СФ назвали «самотворчеством»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Фото: Александр Щербак/ТАССПредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский опроверг слухи о том, что уже через два года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Он подчеркнул, что «ни в правительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации такого законопроекта нет».

Дело в том, что во вторник Внешэкономбанк опубликовал прогноз экономического развития России, в котором предполагается начало постепенного повышения пенсионного возраста с 2020 года – по полгода ежегодно и для мужчин, и для женщин. Документ вызвал множество слухов и домыслов.

«Никаких указаний на этот счет не было, президент России в своем послании такого не говорил», - - заявил Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что соответствии со стратегией пенсионного развития РФ, пенсионный возраст в нашей стране не должен меняться до 2030 года», и отметил, что «экономическая эффективность от повышения пенсионного возраста ничтожна», передает РИА Новости.

А макропрогноз ВЭБ Рязанский назвал «самотворчеством».

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