2018-03-14T04:11:12+03:00
Звезды

HBO: В финале «Игра престолов» погибнут почти все главные герои

Создатели сериала уверяют, что заключительный восьмой сезон не разочарует поклонников [видео]
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Финальный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны нв 2019 годуФинальный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны нв 2019 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатели фантастической саги «Игра престолов» решили не мелочиться и к концу культового сериала «убить» почти всех полюбившихся зрителям персонажей. О том, что большинство главных героев погибнет, пишет портал Variety со ссылкой на руководство канала HBO.

В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов».

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