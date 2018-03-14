HBO: В финале «Игра престолов» погибнут почти все главные герои
Создатели сериала уверяют, что заключительный восьмой сезон не разочарует поклонников [видео]
Финальный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет на экраны нв 2019 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Создатели фантастической саги «Игра престолов» решили не мелочиться и к концу культового сериала «убить» почти всех полюбившихся зрителям персонажей. О том, что большинство главных героев погибнет, пишет портал Variety со ссылкой на руководство канала HBO.
В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов».
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