HBO: В финале «Игра престолов» погибнут почти все главные герои

СЕГОДНЯ 04:11 2018-03-14T04:11:12+03:00

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Создатели фантастической саги «Игра престолов» решили не мелочиться и к концу культового сериала «убить» почти всех полюбившихся зрителям персонажей. О том, что большинство главных героев погибнет, пишет портал Variety со ссылкой на руководство канала HBO.