2018-03-14T05:19:01+03:00
Политика

Срок британского ультиматума России «по делу Скрипаля» истек

Лондон потребовал, чтобы Москва в течение суток предоставить исчерпывающие объяснения инцидента в Солсбери
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея СкрипаляПремьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея СкрипаляФото: REUTERS
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В ночь на среду, 14 марта, истек срок предъявленного России премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматума, обвинившей Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и потребовавшей в течение суток предоставить «исчерпывающие объяснения» инцидента в Солсбери.

Она заявила, что ожидает ответа от российской стороны до среды, а если его не последует, то Лондон приравняет это к «применению силы против Соединенного Королевства», и на заседании национального комитета по безопасности 14 марта решит, как нашу страну «наказать».

Среди возможных вариантов «мести» британские СМИ называют массовую высылку российских дипломатов, новые санкции, блокировку активов бизнесменов из России, лишение телеканала RT лицензий на работу, бойкот чемпионата мира по футболу и даже «секретную» хакерскую атаку.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не станет отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам следствия по делу об отравлении Скрипаля и его дочери. В частности, Москва ожидает от Лондона образцы вещества, от которого они пострадали.

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