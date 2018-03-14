«Газпром» назвал причины и сроки расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины»

СЕГОДНЯ 06:27 2018-03-14T06:49:58+03:00

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Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым объяснил причины, по которым холдинг решил разорвать все контракты с «Нафтогазом Украины» и озвучил сроки расторжения существующих соглашений с Незалежной.

Дело в том, что сразу же после того, как Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования обеих сторон, украинская компания объявила, что собирается взыскать с российского концерна еще несколько миллиардов в качестве штрафов за только начавшийся 2018-й и будущий 2019 год.

«В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения», - уточнил Миллер.

Сам же процесс расторжения контрактов, по его словам, – «процедура не очень быстрая», и на это может уйти от полутора до двух лет.

«Но для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если конечно же не будет несанкционированного отбора со стороны НАК «Нафтогаза», отметил глава «Газпрома».