Трамп рассказал, за что уволил Тиллерсона

СЕГОДНЯ 07:01 2018-03-14T07:23:26+03:00

Президент США отметил, что они «хорошо ладили» с госсекретарем, но «расходились в деталях»

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Президент США Дональд Трамп во время перелета в Калифорнию отвечал на вопросы журналистов. В частности, рассказал, что послужило главной причиной увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона. По словам хозяина Белого дома, они с главой госдепа «хорошо ладили, но расходились в деталях».

«Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она нормальная. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по разному», - пояснил американский лидер.

При этом с теперь уже бывшим директором ЦРУ Майком Помпео, назначенным госсекретарем вместо Тиллерсона, по словам Трампа, у него «очень схожие подходы», передает агентство Reuters.

«Думаю, что все пойдет очень хорошо», - обнадежил президент представителей СМИ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, отставка стала для Рекса Тиллерсона неожиданностью, а вот аналитики назвали его увольнение вполне ожидаемым.

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