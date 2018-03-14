Погода в Москве на 14 марта 2018 года: ожидается мокрый снег и до +2 градусов

СЕГОДНЯ 07:22 2018-03-14T07:31:02+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 14 марта 2018 года. Как и обещали специалисты, в начале этой недели в столицу пришло кратковременное потепление. Так, в среду температура воздуха в городе составит 0…+2 градуса. При этом будет облачно. А во второй половине дня в мегаполисе возможен небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Более того, в темное время суток снег в Москве усилится, местами не исключена даже метель.

Кстати, по прогнозам, в конце этой недели ожидается резкое похолодание: в выходные дни ночная стужа в столичном регионе окрепнет до -20 градусов, днем же будет от -7 до -12.

Причем ответа на вопрос «когда же весна» не знают даже метеорологи. По их предположениям, не ранее 25 марта. Как рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сезоны сместились ровно на месяц: в декабре зима никак не приходила, зато, скорее всего, задержится на весь март.