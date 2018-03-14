2018-03-14T08:09:51+03:00
Политика

Бундестаг решит, останется ли Меркель канцлером Германии

В немецком парламенте пройдет голосование по её кандидатуре на пост главы правительства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Действующий канцлер Германии Ангела МеркельДействующий канцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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В среду, 14 марта, в Бундестаге пройдет голосование по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Таким образом, возможно, будет завершен самый долгий в истории процесс формирования правительства ФРГ, занявший почти полгода: парламентские выборы в стране прошли 24 сентября.

Создать правящую коалицию удалось только в начале марта, когда блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), договорился наконец, с социал-демократами (СДПГ). Практически сразу после этой «победы» президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера. Ожидается, что её переизберут на четвертый срок без проблем, и нынешнее голосование – не более, чем формальность, пишет Spiegel.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Германии избирается Бундестагом путем тайного голосования, количество сроков неограниченно. Ангела Меркель занимает эту должность уже три срока подряд – 12 лет (с ноября 2005 года), однако последние соцопросы показали, что большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство ещё четыре года.

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