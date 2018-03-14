Сеул и Пхеньян ведут подготовку к проведению межкорейского саммита

СЕГОДНЯ 08:25 2018-03-14T08:25:39+03:00

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В среду, 14 марта, стало известно о том, что Южная Корея совместно с КНДР уже ведет подготовку к проведению межкорейского саммита, запланированного на конец апреля. Между тем, как отметил представитель министерства объединения республики Пэк Тхэ Хен, активная фаза подготовки начнется после того, как будет создан соответствующий комитет.

«Стороны осуществляют контакты по подготовке к межкорейскому саммиту. Однако активная фаза этой работы начнется после того, как на этой неделе будет окончательно сформирован соответствующий комитет», - цитирует Пэк Тхэ Хена ТАСС.

Кстати, уже известно, кто возглавит комитета. Так, его председателем назначен глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок. А первое заседание, как ожидается, пройдет в пятницу, 16 марта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о намерении начать «новую историю объединения» Кореи. Глава КНДР согласился работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове.