2018-03-14T09:31:58+03:00
Утраты

СМИ рассказали о завещании основателя IKEA Ингвара Кампрада

Как оказалось, предприниматель оставил детям лишь половину состояния
Дарья ИВАШКИНА
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Основатель IKEA Ингвар КампрадОснователь IKEA Ингвар КампрадФото: REUTERS
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Зарубежные СМИ узнали детали завещания основателя IKEA Ингвара Кампрада. По информации журналистов, предприниматель оставил детям лишь половину состояния. При этом «несколько миллионов шведских крон» он завещал фонду IKEA Foundation для финансирования сферы образовательных услуг в провинции Смоланд, расположенной на юге Швеции, а также для развития бизнеса в Норрланде - историческом регионе в северной части скандинавского государства.

Как уточняет издание Sydsvenskan, при жизни бизнесмена его состояние оценивалось в 750 миллионов крон (это более 91 миллиона долларов). Причем фонду он завещал примерно 375 миллионов крон. Столько же, по данным издания, Кампрад оставил своим родственникам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ингвар Кампрад умер 27 января в своем доме в шведской провинции Смоланд.

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Журнал Forbes включал его в десятку самых богатых людей планеты, а эксперты шведского издания Veckans Affarer оценивали состояние Кампрада в 62 миллиарда евро. При этом в жизни Кампрад был чрезвычайно экономным и простым человеком (подробности)

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