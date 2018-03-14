2018-03-14T09:17:20+03:00
Экономика

Центр Кудрина предложил отменить в России валютный контроль

По мнению экспертов, нужно полностью ликвидировать соответствующий федеральный закон
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-министр финансов Алексей КудринЭкс-министр финансов Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 14 марта, стало известно о предложении Центра стратегических разработок (ЦСР) отменить валютный контроль в России.

Так, в новом докладе центра, возглавляемого экс-министром финансов Алексеем Кудриным, говорится о необходимости до 2019 года вообще ликвидировать закон «О валютном контроле», отказаться от принципа обязательной репатриации валютной выручки, а также объединить понятия валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе.

По мнению экспертов, валютный контроль в настоящее время слишком обременителен для бизнеса, а вот отказ от него, как считают специалисты, повысит экономическую активность. Обо всем этом говорится в докладе ЦСК, опубликованном на официальном сайте центра.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе появилась информация о намерении Банка России с 1 марта упростить требования валютного контроля при оформлении операций. Тогда регулятор отмечал, что основная цель изменений - уменьшить нагрузку на бизнес в части оформления документов.

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