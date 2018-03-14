СМИ узнали, что Белый дом планирует ввести массовые пошлины на товары из Китая
Белый дом планирует ввести массовые пошлины на товары из Китая. Как сообщило агентство Reuters, соответствующее поручение дал президент США Дональд Трамп.
Импорт продукции из Китая в Соединенные Штаты достигает 60 млрд долларов в год. Прежде всего, речь идет о введении пошлин на товары технологической сферы.
По данным издания Politico, Трамп на прошлой неделе сообщил членам своего кабинета и советникам, что планирует применить пошлины против Китая и ввести ограничения на инвестиции из этой страны после инцидентов кражи интеллектуальной собственности, приписываемых Пекину. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер представил Трампу предложения по пошлинам на продукцию в 30 млрд долларов. Но глава государства распорядился увеличить эту цифру. Отмечается, что этим вопросом сейчас занимается Белый дом, Минфин, Госдепартамент, министерство юстиции и аппарат торгпреда.
"И хотя детали все еще обсуждаются, помощники говорят, что администрация рассматривает пошлины в отношении более чем 100 китайских продуктов, начиная от электроники и телекоммуникационного оборудования, и заканчивая мебелью и игрушками", - пишет Politico.