2018-03-14T09:30:57+03:00
В мире

СМИ узнали, что Белый дом планирует ввести массовые пошлины на товары из Китая

Импорт продукции из Китая в Соединенные Штаты достигает 60 млрд долларов в год
Екатерина БОЛГОВА
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Белый дом планирует ввести пошлины на товары из КитаяБелый дом планирует ввести пошлины на товары из КитаяФото: REUTERS
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Белый дом планирует ввести массовые пошлины на товары из Китая. Как сообщило агентство Reuters, соответствующее поручение дал президент США Дональд Трамп.

Импорт продукции из Китая в Соединенные Штаты достигает 60 млрд долларов в год. Прежде всего, речь идет о введении пошлин на товары технологической сферы.

По данным издания Politico, Трамп на прошлой неделе сообщил членам своего кабинета и советникам, что планирует применить пошлины против Китая и ввести ограничения на инвестиции из этой страны после инцидентов кражи интеллектуальной собственности, приписываемых Пекину. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер представил Трампу предложения по пошлинам на продукцию в 30 млрд долларов. Но глава государства распорядился увеличить эту цифру. Отмечается, что этим вопросом сейчас занимается Белый дом, Минфин, Госдепартамент, министерство юстиции и аппарат торгпреда.

"И хотя детали все еще обсуждаются, помощники говорят, что администрация рассматривает пошлины в отношении более чем 100 китайских продуктов, начиная от электроники и телекоммуникационного оборудования, и заканчивая мебелью и игрушками", - пишет Politico.

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