Сноуден: новый директор ЦРУ участвовала в пытках

СЕГОДНЯ 09:36 2018-03-14T09:42:49+03:00

По словам разоблачителя американских спецслужб, Джина Хэспел не сможет совершать поездки в Европу из-за того, что в прошлом году было подано ходатайство на ее арест

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел участвовала в пытках. По словам разоблачителя американских спецслужб, она играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии.

«Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи (пыток) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс», - написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

При этом он отметил, что Хэспел не сможет совершать поездки в Европу из-за того, что в прошлом году Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) подал ходатайство на ее арест в прокуратуру Германии в связи с причастностью к пыткам.

«Интересно, новый директор ЦРУ Хэспел, которая "пытала нескольких парней", скорее всего не сможет путешествовать в страны ЕС для встречи с другими главами разведок без угрозы ареста, так как берлинский ECCHR подал ходатайство в федеральную прокуратуру Германии», - заметил Сноуден, прикрепив к своему твиту соответствующее заявление правозащитной организации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначил на его место директора ЦРУ Майка Помпео. При этом отмечалось, что новым руководителем американского разведывательного ведомства стала Джина Хэспел.