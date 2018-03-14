Девушка из Калифорнии сделала пластическую операцию глаз ради сходства с Барби

СЕГОДНЯ 09:46 2018-03-14T09:49:12+03:00

У Офелии Вэнити почти 73 тысячи подписчиков в Instagram, где она рассказывает о своей борьбе с низкой самооценкой [фото]

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30-летняя жительница Лос-Анджелеса (штат Калифорния) с азиатскими корнями решилась в очередной раз лечь под нож пластического хирурга ради сходства со своей любимой куклой Барби, пишет The Sun.

Офелия Вэнити, которая стремится стать точной копией куклы с европейской внешностью, заплатила четыре тысячи долларов за блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз.

Всего же в общей сложности она потратила на различные пластические операции около 35 тысяч долларов: доводила до «совершенства» лицо и тело.

«Сейчас так много кукол с разным телосложением, цветом кожи и национальностью, но меня привлекает именно классическая Барби. Я совершенно не хочу показаться расисткой», - приводит издание её слова.

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Офелия признается, что до пластических операций страдала из-за низкой самооценки, а в старших классах болела анорексией. Теперь же, чтобы добиться ещё большего сходства с куклой, отбеливает волосы, а чтобы поддерживать лицо – как минимум раз в месяц колет себе ботокс. Обо всем этом «Барби» рассказывает в своём Instagram, где у неё почти 73 тысячи подписчиков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, три китаянки, прилетевшие в Южную Корею за «красотой», не могли вернуться домой, потому что из просто не пустили в самолет. Снимок несчастных, опухших и перебинтованных девушек с паспортами в руках быстро стал вирусным в соцсетях.

Снимок «жертв» пластической хирургии стал вирусным не только в китайских социальных сетях. Фото: AsiaWire

А 19-летняя поклонница Анджелины Джоли из Ирана сделала полсотни операций ради того, чтобы стать копией звезды Голливуда. Но поверить в то, что ее устраивает результат, вряд ли возможно: Сахар Табар стала похожей на персонажа из фильма ужасов, смотреть на её фотографии по-настоящему страшно.

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