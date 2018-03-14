2018-03-14T09:47:19+03:00
Политика

Опрос: подавляющее большинство украинцев недовольны своей зарплатой

Только 12% опрошенных жителей Украины заявили о том, что им хватает зарабатываемых денег
Екатерина БОЛГОВА
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85% украинцев недовольны своей зарплатой85% украинцев недовольны своей зарплатойФото: REUTERS
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Подавляющее большинство жителей Украины не устраивает их зарплата. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group.

Лишь 12% участников опроса сообщили о том, что им хватает зарабатываемых средств. А 85% опрошенных заявили, что недовольны своей зарплатой.

Самая доля тех, кто отрицательно оценивает размер получаемых денег, приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет. Кроме того, отмечается, что женщин, недовольных зарплатой, больше, чем мужчин.

Подчеркивается, что опрос проводился на территории Украины, подконтрольной официальным властям, сообщает портал "Зеркало недели".

Ранее итоги опрос фонда «Демократические инициативы» продемонстрировали, что лидерами президентского рейтинга на Украине являются глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко.

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