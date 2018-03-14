2018-03-14T09:52:55+03:00
Спорт

Анна Миленина завоевала золото Паралимпиады-2018 в лыжном спринте

Россиянка преодолела дистанцию 1,5 километра за 5 минут 11,1 секунды
Дарья ИВАШКИНА
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Анна Миленина. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округаАнна Миленина. Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа
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В среду, 14 марта, стало известно о шестом золоте в копилке российской сборной на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Принесла его Анна Миленина: она стала лучшей в лыжной спринтерской гонке среди стоячих спортсменок, преодолев дистанцию 1,5 километра за 5 минут 11,1 секунды.

При этом серебряная медаль досталась норвежке Вильде Нильсен, а бронзу завоевала канадка Натали Уилки.

Стоит отметить, что Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой - она также побеждала на соревнованиях в Турине, Ванкувере и Сочи.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 10 марта, другая российская биатлонистка - Михалина Лысова - также завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2018: она победила в гонке на шесть километров среди спортсменок с нарушением зрения.

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