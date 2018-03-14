В посольстве РФ заявили, что ответа на ультиматум не будет без образцов отравляющего вещества

СЕГОДНЯ 10:09 2018-03-14T10:09:27+03:00

В посольстве РФ заявили, что не будут давать ответ на ультиматум Лондона без образцов отравляющего вещества Фото: REUTERS

По словам представителя дипведомства, Россия не связана с нападением на Скрипаля и на обвинения в причастности последуют ответные меры

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В посольстве России в Великобритании заявили, что Россия не будет отвечать на ультиматум премьер-министра Терезы Мэй до тех пор, пока не будут получены образцы вещества, при помощи которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

«Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества», — сказал представитель дипведомства.

Он отметил, что Россия не связана с нападением на Скрипаля и на обвинения российской стороны в причастности последуют ответные меры, передает Reuters.

Напомним, ранее Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, не предоставив доказательств. По ее словам, отравляющее вещество выпущено в России и относится к классу «Новичок».

Работающий на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены бес сознания на лавочке у торгового центра в Солсбери. Позже стало известно, что они были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом.