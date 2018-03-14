В США американца посадили на 45 лет за подготовку теракта в Афганистане

СЕГОДНЯ 10:23 2018-03-14T10:23:53+03:00

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Гражданин США Муханад Махмуд Аль-Фарек получил 45 лет лишения свободы за поддержку террористической группировки«Аль-Каида» (запрещена на территории РФ) и подготовку атаки на военных в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«32-летний Муханад Махмуд аль Фарех из Хьюстона был приговорен сегодня к 45 годам после судебного разбирательства по делу о совершении нескольких преступлений в течение семи лет, включая заговор с целью убийства американских военнослужащих в Афганистане, заговор с целью использования оружия массового уничтожения, заговор с целью подорвать правительственный объект и оказание материальной поддержки ”Аль-Каиде”», - говорится в сообщении.

В январе 2009 года Фарех помогал террористам изготовить взрывное устройство для теракта на военной базе США в Хосте (Афганистан). 19 января того же года к забору базы подъехал грузовик и взорвался. За ним следовал второй автомобиль со взрывчаткой, но он угодил в кратер от первого взрыва и застрял там, так и не взорвавшись. Водителя убила охрана. От теракта пострадали мирные жители, погиб один военнослужащий.

На упаковочной ленте взрывчатки судмедэксперты нашли отпечатки пальцев Фареха, что дало основания обвинить его в причастности к теракту. Суд установил, что в марте 2007 года Фарех с двумя приятелями уехали из США, чтобы пройти подготовку в «Аль-Каиде» в Пакистане для борьбы с американской армией в Афганистане. До этого Фарех увлекался просмотром видеозаписей и прослушиванием лекций джихадистов.