На польском кладбище во Львове прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 10:20 2018-03-14T10:22:10+03:00

Неизвестные бросили взрывпакет рядом с местом захоронения польских солдат

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На Лычаковском кладбище во Львове, поблизости от захоронения польских солдат, прогремел взрыв. Инцидент произошел ночь на 14 марта. Неизвестные бросили на территорию мемориала «Польские орлята» небольшой кулек. Через некоторое время прогремел мощный взрыв.

Как сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, в результате ЧП никто не пострадал.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от различных хозяйственных помещений. От взрыва образовалась воронка диаметром 30 см. Никто не пострадал", - приводит слова Нагая официальный сайт Львовского городского совета.

В настоящее время место взрыва обследуют приехавшие сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. Изучаются камеры наружного видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении исполнительного производства по факту произошедшего.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в начале марта неизвестные открыли огонь из подручного гранатомета по одному из ресторанов в Киеве. Никто не пострадал, так как инцидент произошел глубокой ночью. Однако помещение точки общепита выгорело частично и нуждается в серьезном ремонте.