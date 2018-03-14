Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: Россия не боится ультиматумов Британии в связи с делом Скрипаля

СЕГОДНЯ 10:23 2018-03-14T10:23:12+03:00

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, он выразил сожаления по поводу того, что Великобритания «избрала язык ультиматумов» вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию.

Между тем, как заметил дипломат, РФ не боится никаких ультиматумов. «Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает, Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаления те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию», - сказал Чижов в интервью телеканалу Euronews.

Также постпред нашей страны отметил, что, согласно международной конвенции по запрещению химического оружия, Великобритания была обязана предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются подозрения, необходимые объективные данные.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Как заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, против Скрипаля было использовано созданное в СССР боевое отравляющее вещество семейства «Новичок». При этом Мэй потребовала от РФ разъяснений, предупредив, что в случае, если заявление российской стороны не удовлетворит Лондон, то в среду британские власти обсудят новые антироссийские санкции.