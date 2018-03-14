Премьер Турции выразил надежду на «более здоровые отношения с США» после увольнения Тиллерсона

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-14T10:40:56+03:00

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что не считает нужным анализировать перестановки в руководстве США, в частности, увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. При этом он заметил, что назначения чиновников «является внутренним делом Соединенных Штатов».

«Для нас излишне проводить оценки решений президента США, а отношения между нашими странами не завязаны на конкретные личности. Не секрет, что в последнее время у нас есть определенные проблемы с США, которые взяли под защиту террористические организации (курдские группировки в Сирии, признанные Анкарой террористическими)», - сказал Йылдырым в эфире местного телеканала NTV.

Между тем турецкий премьер все же выразил надежду на «более здоровые отношения с США» после увольнения Тиллерсона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Тогда же стало известно, что на должность главы Госдепа выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).