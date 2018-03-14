2018-03-14T10:43:36+03:00
В мире

В МИД РФ заявили, что «московский формат» переговоров по Афганистану является оптимальным

По словам директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, боевики отказались от переговоров по «кабульскому процессу»
Екатерина БОЛГОВА
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В МИД РФ рассказали об оптимальном формате переговоров по АфганистануВ МИД РФ рассказали об оптимальном формате переговоров по АфганистануФото: REUTERS
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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал «московский формат» переговоров по Афганистану является оптимальным для содействия национальному примирению.

Он отметил, что другие международные форматы не помогали привлечению талибов к мирному диалогу. Так, по его словам, в последний раз боевики отказались от переговоров по «кабульскому процессу».

«Талибы проигнорировали недавнюю встречу «кабульского процесса» в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами», — сказал Кабулов.

Он добавил, что к США есть также не мало вопросов по поводу их истинных целей и дальнейшей деятельности Афганистане.

«Отсутствие транспарентности и учета интересов соседних государств вызывает серьезное недовольство и ведет к утрате доверия к действиям этой страны в регионе», — заявил он.

Кабулов подчеркнул, что а 17 лет политика США в отношении Афганистана не потерпела изменений, передает РИА Новости.

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