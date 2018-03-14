В МИД РФ заявили, что «московский формат» переговоров по Афганистану является оптимальным
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал «московский формат» переговоров по Афганистану является оптимальным для содействия национальному примирению.
Он отметил, что другие международные форматы не помогали привлечению талибов к мирному диалогу. Так, по его словам, в последний раз боевики отказались от переговоров по «кабульскому процессу».
«Талибы проигнорировали недавнюю встречу «кабульского процесса» в афганской столице, настаивая на прямых переговорах с Соединенными Штатами», — сказал Кабулов.
Он добавил, что к США есть также не мало вопросов по поводу их истинных целей и дальнейшей деятельности Афганистане.
«Отсутствие транспарентности и учета интересов соседних государств вызывает серьезное недовольство и ведет к утрате доверия к действиям этой страны в регионе», — заявил он.
Кабулов подчеркнул, что а 17 лет политика США в отношении Афганистана не потерпела изменений, передает РИА Новости.