В Японии начали подготовку к казни семи членов экстремистской секты «Аум Синрикё»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-03-14T10:47:00+03:00

«Аум Синрикё» известна по теракту 20 марта 1995 года в Токио, в результате которого пострадало больше 6500 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Семь из 13 членов радикальной секты «Аум Синрикё» (запрещена и признана экстремистской в РФ), начали этапировать из Токио в другие места заключения, что означает подготовку к исполнению смертных приговоров. Среди осужденных есть и лидеры секты, сообщает министерство юстиции Японии. Перевозку заключенных планируют завершить к 15 марта.

Судебное разбирательство над боевиками проходил в закрытом режиме, пишет Kyodo. «Аум Синрикё» известна по теракту 20 марта 1995 года в Токио, в результате которого пострадало больше 6500 человек, 13 человек погибло. Боевики распылили в пяти поездах метро нервно-паралитический вещество зарин.

Секту основал в Секо Асахара в 1987 году, «Аум Синрикё» означает «учение истины». Основатель считал себя Иисусом Христом и предвещал начало третьей мировой войны. В 2004 году суд приговрил Асахару к повешению.