Владимир Путин — самый популярный иностранный лидер в Сербии

СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-14T10:55:09+03:00

Рейтинг Ангелы Меркель, Си Цзиньпиня и Дональда Трампа значительно ниже, чем у российского президента

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Среди всех зарубежных лидеров Жители Сербии больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину. На Балканах российскому лидеру симпатизируют 58% граждан.

С 9 по 13 марта газета «Политика» и социологическое агентство «Фактор плюс» провели два социологических исследования. Жителям Сербии предлагалось выбрать несколько иностранных лидеров, которым они больше всего доверяют. Результаты обоих исследований совпали: уровень поддержки президента РФ составил 58%. За ним с результатом в 42% идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34%, президент США Дональд Трамп (22%) и премьер Великобритании Тереза Мэй (16%).

Рейтинги Путина в Сербии годами держатся на очень высоком уровне. Причем, когда опрашиваемым предлагалось выбрать только одного кандидата, а не нескольких сразу, то поддержка российского лидера превышала отметку в 70%.