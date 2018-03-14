2018-03-14T10:58:12+03:00
В мире

Филиппины объявили о выходе из Международного уголовного суда

Ранее МУС уведомил власти республики о возможном расследовании в связи с проводимой в стране кампанией по борьбе с наркотиками
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго ДутертеФото: REUTERS
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В среду, 14 марта, президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об отзыве ратификации Римского статута, устанавливающего участие страны в работе Международного уголовного суда (МУС).

«Я, будучи президентом Республики Филиппины, объявляю и уведомляю, что Филиппины отзывают свою ратификацию Римского статута, решение вступает в силу немедленно», - приводит слова филиппинского лидера телеканал ABS-CBN.

Напомним, ранее СМИ сообщали о намерении Международного уголовного суда провести расследование в отношении Дутерте в связи с его политикой по борьбе с распространением наркотиков.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2016 года от Международного уголовного суда отказалась Россия. Тогда соответствующий указ подписал президент нашей страны Владимир Путин. А в МИД РФ заявили, что МУС не оправдал возложенных на него надежд.

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