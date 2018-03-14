2018-03-14T11:21:51+03:00
Экономика

Роспотребнадзор: 81% предприятий легкой промышленности нарушили законодательство

В основном нарушения связаны с правилами маркировки и оформлением товаросопроводительных документов
Алексей КАРЕЛИН
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Из-за маркировки многие производители мехов вынуждены выйти с теневого рынка Фото: Новоторжская ярмаркаИз-за маркировки многие производители мехов вынуждены выйти с теневого рынка Фото: Новоторжская ярмарка
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Около 11700 предприятий легкой промышленности проверил Роспотребнадзор и выявил на 81% объектов нарушения. Более 99% связаны с несоблюдением правил маркировки и оформления товаросопроводительных документов. При этом 74% импортной продукции, не отвечающей требованиям российского законодательства, доставили из Китая.

В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора изъяли больше 50 тысяч партий продукции легкой промышленности (одежда, меха, белье, обувь и т.д.), наложили 5,7 тысяч административных штрафов на общую сумму свыше 62 млн рублей, говорится в сообщении ведомства. Более 81 тысячи партий из проверенных 200 тысяч продукции не соответствовали техрегламентам Таможенного союза.

Как отмечает контрольный орган, в 2017 году легальный оборот меховых изделий вырос в семь раз по сравнению с 2016 годом и составил около 100 млрд рублей. По итогам прошлого года на рынке меховых изделий представлены 9,9 тысяч производителей, из которых 24% раньше перед налоговыми службами не отчитывались. Это говорит об эффективности маркировки продукции, отмечают в Роспотребнадзоре.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года в России вступил в силу запрет на продажу меховых изделий без маркировки. Подобную систему отслеживания ввели для алкоголя, за исключением пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

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