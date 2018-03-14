Журналисты рассказали, как Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат в Китае

СЕГОДНЯ 11:32 2018-03-14T12:02:22+03:00

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Американские СМИ продолжают во всю обсуждать всколыхнувшее мир событие последних 24 часов — отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Любопытный случай произошел во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Глава Белого дома заставил своего подчиненного съесть завядший салат. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, комичный инцидент случился во время приема в пароламенте Поднебесной. Трамп обратил внимание, что Тиллерсон не притронулся к поданному на стлол салату «Цезарь». На что госсекретарь сказал, что он мол не особо свеж, ибо немного завяли листья рукколы. Трамп забеспокоился, что нетронутый салат «Цезарь» обидит принимающую сторону. Поэтому он призвал госсекретаря съесть заветрившееся блюдо.

«Рекс, ешь салат я сказал!», — сказал президент с укором. Тиллерсон в ответ скромно заулыбался и взял в руки вилку.

В своей публикации The Wall Street Journal резюмирует, что произошедшее - наглядный пример довольно натянутых, порой, отношений между двумя политиками. И добавляет, что отставка Тиллерсона - вполне закономерна на подобном фоне.

13 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил с поста главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона. И назначил на его место шефа ЦРУ Майка Помпео. Новый госсекретарь уже поблагодарил главу Белого дома за доверие и пообещал вместе с ним «сделать Америку снова великой, гордой и свободной». Однако, пока его кандидатура не утверждена Конгрессом, обязанности госсекретаря будет выполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.