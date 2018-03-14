Российские военные в Сирии провели две гуманитарные акции

СЕГОДНЯ 11:30 2018-03-14T11:30:10+03:00

В Сирии 6 раз за сутки нарушили режим прекращения огня Фото: REUTERS

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В течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провел две гуманитарные акции. Беженцам были доставлены 3,8 тонн продуктов питания. Продовольствие направили в лагерь беженцев в Эддуэр, псасположенный в провинции Дамаск и в город Хама.

По сообщению Министерства обороны, обстановка в зонах деэскалации на сегодняшний день оценивается как стабильная. При этом за минувшие сутки российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы. Нарушения произошли в провинциях Латакия и Алеппо, передает сайт телеканала «Звезда».

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового оружия велась на территориях, которые находятся под контролем боевиков террористических группировок.