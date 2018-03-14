Россиянка родила прямо в море на пляже Египта

СЕГОДНЯ 11:55 2018-03-14T11:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный случай произошел на одном из пляжей Красного моря в городе Дахаб в Египте. Одна из российских туристок родила прямо в море. Туристка из России родила ребенка на пляже в Египте. Необычную ситуацию подметила одна из местных жительниц и сделала несколько фото произошедшего из апартаментов напротив.

Вначале россиянка заходит в море чтобы искупаться. Потом зовет к себе пришедших с ней на пляж мужчин. На снимках отчетливо видно, как через некоторое время девушка выходит из воды, как ни в чем не бывало, а оба его спутников выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.

Запечатлевшая роды местная жительница по имени Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. В комментариях к посту женщина отметила, что роды у туристки из России начались преждевременно. А двое ее спутников — это муж и отец, который, к слову сказать, оказался акушером-гинекологом по профессии. От того не удивителен факт, что роды прошли без каких-либо осложнений.

За какие-то считанные часы после публикации, запись со снимками набрала более двух тысяч лайков.

Стоит отметить, что уникальные кадры пришлись по душе большинству пользователей Сети. За какие-то считанные часы после публикации, запись со снимками набрала более двух тысяч лайков и столько же тысяч юзеров решили ей поделиться со своими друзьями и знакомыми.

К слову сказать, роды в воде являются у женщин популярной альтернативой традиционному рождению на операционном столе. Считается, что роженица испытывают меньше болей во время схваток и выхода плода.