СМИ: НАТО не запустит статью о коллективной обороне из-за дела Скрипаля

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-14T11:49:49+03:00

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В среду, 14 марта, появилась информация о том, что после обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля НАТО не намерена запускать пятую статью Договора о коллективной обороне, которая обязывает все страны альянса оказать помощь «государству, подвергшемуся нападению» и которая предусматривает «применение вооруженной силы» против обвиняемой стороны.

Как заметил дипломатический источник ТАСС, убийство агента разведслужб при невыясненных обстоятельствах «нельзя рассматривать как серьезный аргумент для военного ответа альянса». «Запуск пятой статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников (стран-членов НАТО) будет невозможно», - сказал собеседник агентства, добавив, что «с большей вероятностью следует ожидать проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках четвертой статьи Вашингтонского договора».

Стоит отметит, что четвертая статья предусматривает проведение экстренных консультаций в альянсе, если одна из стран-членов организации считает, что ее территориальная целостность или безопасность оказались под угрозой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. После этого Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на экс-полковника, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.