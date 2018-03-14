Маколей Калкин назвал скончавшегося Стивена Хокинга любимым персонажем «Симпсонов»

СЕГОДНЯ 11:58 2018-03-14T11:58:58+03:00

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Свои соболезнования в связи с преждевременным уходом из жизни британского ученого-физика Стивена Хокинга выразил американский актер и звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин. Со слов молодого человека, Хокинг вошел в историю не только как известный ученый, но и как любимый у многих телезрителей мультперсонаж. И его уход из жизни большая утрата для всего мира.

«Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище», — написал Калкин в своем Twitter.

Британский физик шел из жизни 14 марта. Среди прочих трудов, ученый известен своим подробным изучением теории большого взрыва и черных дыр. Помимо мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама», персонаж Хокинга появлялся в таких шоу, как «Гриффины» и «Мистер Пиклз». Стивену Хокингу было 76 лет.