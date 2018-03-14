В России выросло количество уголовных наказаний за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 12:04 2018-03-14T12:04:35+03:00

Около 55 тысяч уголовных дел возбудили органы дознания ФССП за 2017 год по факту неуплаты алиментов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Число уголовных дел за уклонение от платы алиментов заметно выросло в России. В 2017 году таких дел судебные приставы возбудили на четверть больше, чем в 2016 году. Это произошло из-за вступивших в силу в середине 2016 года поправок к законодательству. Теперь под уголовную статью можно попасть при игнорировании долгов по алиментам после первого же административного наказания.

Около 55 тысяч уголовных дел возбудили органы дознания ФССП за 2017 год против 43 тысяч в 2016 году. Фигурантам грозит до года лишения свободы. К административной ответственности в прошлом году привлекли 119,9 тысяч должников. Их наказали по статье, предполагающей до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста, пишут «Известия».

До внесения поправок в законодательство к уголовной ответственности можно было привлечь злостных должников, но критерий злостности законодателям показался размытым. Теперь же у приставов появился четкий ориентир - статья 157 УК РФ.