2018-03-14T12:09:46+03:00
Экономика

Google введет запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов

По данным Bloomberg, нововведения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика
Екатерина БОЛГОВА
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Google запретит рекламу криптовалют и бинарных опционовGoogle запретит рекламу криптовалют и бинарных опционовФото: REUTERS
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Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит поисковик Google, с июня 2018 года вводит запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов.

Как сообщило агентство Bloomberg, Alphabet вводит более широкие меры по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов, имеющих высокий уровень риска.

Напомним, в январе социальная сеть Facebook также заявила о планах запретить рекламу криптовалют. По данным агентства, нововведения не окажут заметного влияния на рекламные доходы Google.

Транснациональная публичная корпорация Google также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году. В настоящее время является частью холдинга Alphabet с оборотом около 90 млрд долларов. Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью, американский штат Калифорния.

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