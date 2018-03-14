Google введет запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов
Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит поисковик Google, с июня 2018 года вводит запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов.
Как сообщило агентство Bloomberg, Alphabet вводит более широкие меры по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов, имеющих высокий уровень риска.
Напомним, в январе социальная сеть Facebook также заявила о планах запретить рекламу криптовалют. По данным агентства, нововведения не окажут заметного влияния на рекламные доходы Google.
Транснациональная публичная корпорация Google также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году. В настоящее время является частью холдинга Alphabet с оборотом около 90 млрд долларов. Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью, американский штат Калифорния.