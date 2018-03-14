СЕГОДНЯ 12:19 2018-03-14T12:31:54+03:00

Ангела Меркель избрана канцлером ФРГ в четвертый раз Фото: REUTERS

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В среду, 14 марта, Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии. Ее поддержало большинство депутатов бундестага, хотя голосование было техническим.

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — объявил результаты тайного голосования глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Это заявление депутаты встретили долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге также находятся супруг канцлера Йоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Герлинд Каснер.

Ранее Кандидатуру Меркель выдвинул президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает агентство AFP.

Напомним, осенью 2017 года в Германии состоялись выборы в бундестаг, после чего стартовали переговоры о формировании коалиции. В понедельник в Берлине было подписано коалиционное соглашение Христианско-демократическим союзом (ХДС) под руководством Меркель, Христианско-социальным союзом (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) под руководством Олафа Шольца.

Меркель является канцлером Германии с 2005 года.