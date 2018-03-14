2018-03-14T12:32:40+03:00
Общество

В 2017 году зарплата школьных учителей в среднем выросла на 1600 рублей

По данным Минобрнауки, размер средней заработной платы преподавателей вузов вырос на 8,7 тысячи рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минобрнауки Ольга ВасильеваГлава Минобрнауки Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2017 года заработная плата школьных учителей увеличилась в среднем на 1600 рублей. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева

"В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1,6 тысячи рублей в общем образовании, на 4,2 тысячи рублей - в дополнительном образовании детей, на 2,4 тысячи рублей - в профессиональном образовании, на 8,7 тысячи рублей - в высшем образовании", - сказала Васильева на расширенном заседании коллегии в среду, 14 марта.

Она отметила, что, в соответствии с майскими указами президента России, уровень заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании растет поэтапно. По словам министра, при реализации указов ведомство определило самые проблемные участки, составило механизмы оперативного решения проблем и организовало инструменты взаимодействия со всеми участниками процесса, передает ТАСС.

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