2018-03-14T12:34:46+03:00
Политика

Володин: Запад хотел прихода к власти в России «послушного» президента

По мнению спикера Госдумы, США и ряд европейских стран «пытаются убрать нашу страну из конкурентного поля»
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что США и некоторые другие европейские страны хотели, чтобы к власти в России пришел «ручной» президент. По его мнению, в настоящее время Запад «пытается убрать нашу страну из конкурентного поля» и «разрушить Россию как государство».

«Хотели своего президента, ручного послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что по многим направлениям Россия сегодня для них неудобный конкурент и они пытаются ее убрать из конкурентного поля, причем зачастую нечестными приемами. Все эти шаги со стороны США, да и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство», - цитирует председателя нижней палаты российского парламента ТАСС.

Как заметил Володин, западные государства уже используют все возможные средства давления на РФ. Это и санкции, и недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, и голословные обвинения в адрес Москвы. Между тем, как считает спикер Госдумы, санкционная политика Запада в отношении нашей страны напоминает «агонию».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в России пройдут уже в это воскресенье, 18 марта. В этот день за высший государственный пост в стране поборются восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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