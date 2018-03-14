Минсельхоз выступил против ввода акцизов на сладкую газировку

СЕГОДНЯ 12:49 2018-03-14T12:49:59+03:00

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В Минсельхозе заявили, что в акцизах на сладкие напитки и соленые продукты питания нет необходимости, так как их производство в России падает. Обложить дополнительным налогом названную продукцию предложил ранее Минздрав, желая понизить спрос на «вредные» товары.

«Введение акциза на предложенные Минздравом товары будет способствовать созданию неравных конкурентных условий», - пишет заместитель главы Министерства сельского хозяйства Иван Лебедев в письме, попавшем в распоряжение «Известий».

Лебедев заявил, что проект Минздрава требует значительной доработки. Он не учитывает любовь россиян к квасу, соленым огурцам, квашенной капусте и другим традиционным продуктам питания. Из-за акциза ряд предприятий может закрыться, а на российский рынок хлынет аналогичная продукция из-за рубежа, где налогом такой товар не отягощен.

В начале 2016 года за сбор пяти рублей с литра сладкого напитка выступал Минфин. Тогда ведомство утверждало, что такая практика распространяется по всему миру. Однако идея в ход не пошла, так как ее реализация могла привести к закрытию половины компаний-производителей сахаросодержащих напитков.