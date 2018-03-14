Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
В Кремле заверили, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наша страна «не приемлет языка ультиматума» и «абсолютно голословных обвинений в свой адрес».
«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Кроме того, Песков выразил надежду на то, что другие страны поймут, что у Лондона нет абсолютно никаких оснований обвинять Россию в причастности к покушению на Скрипаля.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в Великобритании. После этого Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на экс-полковника, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.