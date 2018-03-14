Эксперт предсказал перемирие между «Газпромом» и «Нафтогазом»

СЕГОДНЯ 13:01 2018-03-14T13:01:40+03:00

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Расторжение контрактов между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» займет коло двух лет. Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Миллер в ходе своей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал это заявление Миллера.

«Понятно, что разрыв контрактов с Украиной — это долгий процесс. По большому счету, затягивать этот процесс заинтересованы все стороны. И Европа, которая не хочет замерзнуть без российского газа. И Россия, которая этот газ успешно Старому Свету продает. И Украина, получающая деньги за транзит», - цитирует эксперта ФАН.

Помимо этого Иванов сделал и свой прогноз. По его мнению, нефтяные компании судиться будут долго, но до окончательного разрыва всех отношений дело вряд ли дойдет. Эксперт считает, что хотя компании и будут еще ругаться, договориться о чем-то они наверняка смогут.