2018-03-14T13:02:56+03:00
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет следующий день после президентских выборов

По словам представителя Кремля, для российского лидера это будет обычный рабочий день
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 14 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах главы нашего государства Владимира Путина на следующий день после президентских выборов, то есть уже на ближайший понедельник, 19 марта. По словам представителя Кремля, для Владимира Владимировича это будет обычный рабочий день.

«У президента есть рабочие планы на 19 марта. Пока не будут анонсировать, но это будет обычный рабочий день», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, выборы президента РФ должны пройти в нашей стране уже в это воскресенье, 18 марта. Как сообщал сайт kp.ru, нынешний глава государства участвует в них в них в качестве кандидата- самовыдвиженца. Причем помимо Владимира Путина за высший государственный пост будут бороться еще семь кандидатов, в том числе телеведущая Ксения Собчак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма» в связи с делом Скрипаля
ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ* в Калужской области
Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с назначением на пост канцлера Германии
В среду вечером в Москве ожидается ледяной дождь
Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории России
Рособрнадзор готов включить в перечень ЕГЭ китайский язык
Рособрнадзор в 2018 году сократит количество проверок школ на треть
Лавров призвал Лондон провести консультации по ситуации со Скрипалем
В Кремле оценили будущее отношений России и США после назначения нового госсекретаря
В Италии из-за бомбы времен Второй Мировой войны эвакуировали более 20 тысяч человек
Создатель интернета раскритиковал Facebook, Google и Amazon
Лавров и Чавушоглу обсудят координацию в ООН и ОБСЕ