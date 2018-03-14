Песков рассказал, как Путин проведет следующий день после президентских выборов

СЕГОДНЯ 13:02 2018-03-14T13:02:56+03:00

По словам представителя Кремля, для российского лидера это будет обычный рабочий день

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В среду, 14 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах главы нашего государства Владимира Путина на следующий день после президентских выборов, то есть уже на ближайший понедельник, 19 марта. По словам представителя Кремля, для Владимира Владимировича это будет обычный рабочий день.

«У президента есть рабочие планы на 19 марта. Пока не будут анонсировать, но это будет обычный рабочий день», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, выборы президента РФ должны пройти в нашей стране уже в это воскресенье, 18 марта. Как сообщал сайт kp.ru, нынешний глава государства участвует в них в них в качестве кандидата- самовыдвиженца. Причем помимо Владимира Путина за высший государственный пост будут бороться еще семь кандидатов, в том числе телеведущая Ксения Собчак.