2018-03-14T13:18:08+03:00
Политика

Путин в Крыму примет участие в митинге по случаю воссоединения полуострова с Россией

14 марта глава российского государства находится на полуострове с рабочей поездкой
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Во время поездки в Крым 14 марта у Владимира Путина будет довольно насыщенный график. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в начале президент России намарен проинспектировать ход строительства нового международного терминала аэропорта в Симферополе.

«По оценке президента, данный комплекс очень быстро был построен, что во многом поможет нарастить объем авиаперевозок с российским полуостровом", - рассказал Песков.

После посещения строящейся крымской аэрогавани Путин отправится в Севастополь. Там президент пообщается с различными представителями местной общественности, обсудит назревшие и актуальные проблемы, а также наметит их пути решения. После чего примет участие в митинге, посвященном близящейся годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает ТАСС.

"Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента", - подчеркнул Дмитрий Песков, отметив, что по окончанию митинга президент вернется в Москву.

Стоит отметить, что Владимир Путин не раз посещал Крым после воссоединения полуострова с Россией. Каждый визит главы российского государства сопровождается истерикой на Украине, что выражается регулярными нотами протеста МИД страны и злобными пасквилями местных политиков.

18 марта президент России, после проведенного 16 марта референдума, подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, а 21 марта документ был ратифицирован обеими палатами Федерального Собрания РФ.

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