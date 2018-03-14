2018-03-14T13:29:03+03:00
Экономика

Создатель интернета раскритиковал Facebook, Google и Amazon

Тимоти Джон Бернерс-Ли считает, что крупные компании убивают конкуренцию
Алексей КАРЕЛИН
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Компании-монополисты мешают развитию интернета.Компании-монополисты мешают развитию интернета.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Компании-монополисты вроде Facebook и Google мешают развиваться конкурентам, а значит и отрасли в целом. Крупные компании нанимают лучших профессионалов, скупают лучшие инновационные технологии, из-за чего следующие 20 лет будут менее прорывными в сфере интернета. Так считает создатель Всемирной паутины Тимоти Джон Бернерс-Ли.

По его словам, централизация интернета делает его уязвимым. Например, когда сервисы Amazon испытывали технические неполадки, были недоступны многие другие интернет-сервисы. Ли отмечает, что в децентрализованном интернете было бы сложнее влиять на политические процессы внутри государств с помощью фейковых новостей. Крупные компании гонятся за прибылью и не задумываются о благе граждан, пишет Ли в The Guardian. По мнению отца интернета, пользователи должны объединиться и разрушить монополию гигантских корпораций.

О децентрализации Сети озаботились и в России, для чего был создан Рунет, передает kp.ru. По словам советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко, в госорганах уже используют автономный, не зависящий от Всемирной паутины интернет. Если завтра России отключат «рубильник», то это не обернется для страны катастрофой, уверен Клименко.

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