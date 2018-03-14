В Италии из-за бомбы времен Второй Мировой войны эвакуировали более 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:34 2018-03-14T13:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На восточном побережье Италии в городе Фано эвакуировали более 20 тысяч человек, после того, как здесь была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Второй Мировой войны.

Сообщается, что снаряд нашли строители, которые работали в одном из центральных районов города. К месту находки оперативно прибыли сотрудники спецслужб, чтобы обезвредить бомбу. Чтобы избежать несчастных случаев, власти приняли решение об эвакуации людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также медицинских учреждений, передает телеканал «360».

Отметим, что помимо этого в близлежащих районах было временно прекращено железнодорожное движение. Также в городе был закрыт железнодорожный вокзал, который находится всего в 1,8 километрах от места обнаружения снаряда.

Власти планируют устроить подрыв снаряда в море. После успешного проведения операции, все эвакуированные смогут вернуться в свои дома и на места работы, пишет «Свободная пресса».