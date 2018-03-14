В Кремле оценили будущее отношений России и США после назначения нового госсекретаря

СЕГОДНЯ 13:41 2018-03-14T13:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Будет ли бывший шеф ЦРУ Майк Помпео у руля Госдепа, или какой-либо другой политик, на отношениях России и США, особенно на том низком уровне на котором они сейчас находятся, это вряд-ли отразится в худшую сторону. Ибо хуже уже просто некуда. Так считает пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков.

«Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остаётся надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остаётся всегда», — сказал он.

В тоже время Песков подчеркнул, что Москва всегда намерена выстраивать добрые отношения с американским внешнеполитическим ведомством. И, разумеется, на правах паритета, учитывая собственные национальные интересы.

13 марта президент Дональд Трамп отправил в отставку с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона, который рулил внешнеполитическим ведомством 14 месяцев. На его место назначен директор ЦРУ Майк Помпео, который слывет ярым русофобом за свои неоднократные нелестные высказывания в адрес Москвы.

Подобное решение хозяина Белого дома вызвало восторг у представителей Демократической партии в Сенате конгресса США.