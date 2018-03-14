Лавров призвал Лондон провести консультации по ситуации со Скрипалем

СЕГОДНЯ 13:47 2018-03-14T13:47:25+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду, 14 марта, на пресс-конференции в Москве, призвал Великобританию провести консультации по ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Причем, как заметил дипломат, от британцев до сих пор так и не поступало никаких запросов в связи с покушением на жизнь экс-шпиона. Вообще, по словам главы МИД РФ, прогресса в сотрудничестве между Москвой и Лондоном по этому вопросу нет.

«Есть регресс, прогресса мы не наблюдаем», - сказал Лавров.

Напомним, бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию 4 марта отравили неким нервно-паралитическим веществом. В результате оба оказались в больнице. В настоящее время врачи оценивают их состояние как критическое.

А в минувший понедельник, 12 марта, британский премьер-министр Тереза Мэй, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля.