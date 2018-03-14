Рособрнадзор готов включить в перечень ЕГЭ китайский язык

СЕГОДНЯ 13:57 2018-03-14T13:57:55+03:00

Китайский язык может быть включен в перечень ЕГЭ Фото: REUTERS

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в 2018 году никаких серьезных содержательных изменений в ЕГЭ не будет

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Рособрнадзор готов включить в перечень единого государственного экзамена китайский язык, так как работа по подготовке технологии сдачи устной и письменной части экзамена по этому предмету подошла к концу. Об этом заявил глава надзорного ведомства, заместитель министра образования РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего учебного года мы готовы ввести как пятый иностранный язык в систему итоговой аттестации китайский", - сказал Кравцов, выступая на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ в среду, 14 марта.

Он отметил, что единый госэкзамен по китайскому языку разрабатывался в течение трех лет. За это время была разработана технология сдачи этого предмета - как письменной части, так и устной, определены необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров.

"В 2018 году никаких серьезных содержательных изменений в ЕГЭ не будет", - добавил Кравцов, передает ТАСС.