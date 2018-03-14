Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях на территории России

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-14T14:21:03+03:00

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Правительство Украины сочло опасным для своих граждан участие в российских соревнованиях. Министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий спортсменам страны принимать участие в спортивных мероприятиях России.

«Я подписал новый приказ о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины ”Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», - пишет Жданов на своей странице в Фейсбуке.

Министр призвал международное сообщество не назначать на территории России каких-либо соревнований.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в тексте которого Россия названа «агрессором», который оккупировал украинские территории. В МИД РФ заявления Украины назвали «публичными бездоказательными инсинуациями», а принятый закон сочли перечеркивающим Минские соглашения.